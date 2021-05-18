«За допомогою творчості Івана Марчука всі ми відкриваємо перед собою нові горизонти», – Михайло Головко  

Видатний український художник з Тернопільщини Іван Марчук відзначив 85-річчя.

Зі святом видатного земляка привітав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Українська земля завжди славилася талановитими людьми, серед яких Іван Марчук посідає особливе місце! Неперевершений живописець, народний художник, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, єдиний український митець, який потрапив до рейтингу 100 Геніїв сучасності! За допомогою творчості Івана Марчука всі ми відкриваємо перед собою нові горизонти, адже кожна його робота, без сумніву, вражає! – зазначив Михайло Головко.

Голова облради висловив Івану Марчуку слова вдячності за благородство його душі, невтомний творчий пошук й за те, що він постійно збагачує традиції нашого народу та ніколи не забуває свого коріння.

– Іван Степанович — непримиренний борець за Україну, який своїм прикладом навчає молоде покоління! Полотнами митця щиро захоплюються сотні тисяч людей далеко за межами нашої країни! А він завжди з особливою любов’ю говорить про свій рідний край! Побажав Івану Степановичу міцного здоров’я та Божого благословення на добрі задуми та звершення! Й, принагідно, запросив на малу Батьківщину — мальовниче Тернопілля! – наголосив Михайло Головко.