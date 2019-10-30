Цьогоріч до Дня місцевого самоврядування у Тернополі вручатимуть Премії імені Володимира Лучаківського

Відповідне положення про присудження Премії та склад організаційного комітету затвердили на засіданні 39-ої сесії Тернопільської міської ради.

Згідно з положенням, щорічне вручення грошової премії у розмірі 10 тис. грн відбуватиметься у трьох номінаціях:

🔹Майбутнє створюється сьогодні

🔹Формування позитивного іміджу міста

🔹Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення

Рішення було прийняте з метою вшанування пам’яті першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського і відзначення тернополян, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу міста.

Пропозиції щодо кандидатів на здобуття Премії подаються в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (бульв. Т.Шевченка, 1) не пізніше 7 листопада