Цьогоріч до Дня місцевого самоврядування у Тернополі вручатимуть Премії імені Володимира Лучаківського
Відповідне положення про присудження Премії та склад організаційного комітету затвердили на засіданні 39-ої сесії Тернопільської міської ради.
Згідно з положенням, щорічне вручення грошової премії у розмірі 10 тис. грн відбуватиметься у трьох номінаціях:
🔹Майбутнє створюється сьогодні
🔹Формування позитивного іміджу міста
🔹Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення
Рішення було прийняте з метою вшанування пам’яті першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського і відзначення тернополян, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу міста.
Пропозиції щодо кандидатів на здобуття Премії подаються в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (бульв. Т.Шевченка, 1) не пізніше 7 листопада