Тарас Юрик переобраний головою Федерації футболу Тернопільської області (Інтерв’ю)

Футбольний актив області високо оцінив роботу Тараса Юрика на посаді голови Федерації футболу Тернопільської області упродовж двох останніх років і на звітно-виборчій конференції йому знову довірили керувати тернопільським футболом.

У роботі конференції в якості почесних гостей взяли участь представник Комітету з розвитку футболу в регіонах Федерації футболу України Юрій Титаренко та начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Мацикур.

«Участь дітей у ДЮФЛ – велика подія і дуже важливий фактор їхнього футбольного розвитку»

На конференції Тарас Юрик перед делегатами прозвітував за виконану роботу впродовж 2017-18 років. Зокрема він зазначив, що розвиваючи гру номер один, федерація працює одразу в кількох напрямках. Це дитячо-юнацький футбол, розвиток футбольної інфраструктури, забезпечення організації футбольних змагань і популяризація футболу.

– Головний акцент у нашій роботі ми поставили на дитячо-юнацькому футболі. Для себе визначили, що сьогодні у нас на першому місці не результат і ми не сподіваємось на те, що через рік-два футбол на Тернопільщині буде абсолютно результативним і абсолютно іншим, ніж був у попередні роки. Найперше хочемо, щоби футболу стало більше. І нам це вдалося! Якщо в попередній період у дитячо-юнацькому футболі було задіяно близько 30 команд, то у сезоні-2017/18 в Дитячо-юнацькій футбольній лізі Тернопільщини виступало 85 колективів, а у сезоні-2018/19 стартувало 86-ть. До змагань на постійній основі залучено понад півтори тисячі юних футболістів. Цього нам вдалося досягти завдяки розширенню формату учасників ДЮФЛ. Ми визначили, що не можуть бути учасниками таких змагань лише дитячо-юнацькі спортивні школи. По-перше, в області їх не настільки багато, по-друге, є загальноосвітні школи, в тому числі і в новостворених громадах, які готові виставити у тій чи іншій віковій групі теж свою команду. Також у нас є приватні школи, які готують футболістів. Так, діти там приватно займаються, батьки за заняття платять кошти, але там теж є команди, то чому вони не мають права грати у ДЮФЛ? Водночас розуміємо, що в ДЮСШ і загальноосвітніх школах різний рівень підготовки молодих футболістів, тому ми їх поділили на ліги – вищу і першу. Наймолодші діти грають без турнірних завдань, найперше і найголовніше – вони мають просто грати у футбол. Це на сьогоднішній день певний виклик і світовий тренд. А завдяки управлінню фізичної культури і спорту ТОДА, вдалося забезпечити найважливіше – доїзд учасників. Ми уникли ситуацій, коли через відсутність грошей на транспорт тренери передзвонюються між собою і домовляються про рахунок. Ми переконалися, що для наших дітей участь у цих змаганнях – велика подія і дуже важливий фактор їхнього футбольного розвитку, – сказав Тарас Зіновійович.

«Чемпіон області став цікавим для футболістів і глядачів»

Лакмусовим папірцем розвитку футболу в регіоні є чемпіонат області серед дорослих команд.

– Якщо в чемпіонаті 2017 року під егідою Федерації футболу Тернопільської області брало участь 18 команд, то в 2018-му – 28. 10 колективів змагалися у вищій лізі і 18 – у першій. Завдяки якісній промоції чемпіонату (конкурси серед вболівальників, красиві афіші, постійне висвітлення у ЗМІ), він став цікавим не лише командам і їхнім футболістам, а й глядачам, чисельність яких значно збільшилась, а у ряді поєдинків досягала більше тисячі, що є доволі хорошим показником. Вважаю, на сьогоднішній день чемпіонат області має достатньо великий формат, бачимо динаміку до збільшення числа команд-учасниць, тому будемо шукати шляхи і механізми, в який спосіб робити ці змагання це більш цікавішими, – зазначив пан Юрик.

Також очільник федерації розповів, що кращі аматорські команди області змагалися не лише в чемпіонаті, а й кубку і суперкубку. Причому за новою традицією, фінальні поєдинки відбуваються не в обласному центрі, любителі футболу якого останніми роками вже наситилися футболом, а в районах, де проходить загальнообласне свято Дня Незалежності. І цей формат себе повністю виправдав!

Уперше проведено регулярний чемпіонат серед ветеранів

Знайшла свою нішу Ліга чемпіонів Тернопільської області – новий турнір, в якому беруть участь чемпіони або призери районних першостей.

– Глядачі невеликих сіл та селищ мають змогу побачити кращі районні команди області і на їх фоні оцінити, який рівень гри мають їхні земляки. Фінал першої обласної Ліги чемпіонів у Бережанах зібрав велику глядацьку аудиторію, а його учасники, мабуть, запам’ятають це футбольне свято на все життя, настільки видовищним був як сам матч, так і урочиста церемонія нагородження його учасників, – відзначив Тарас Юрик.

У 2018 році вперше за останні десятиріччя на Тернопільщині було проведено повноцінний регулярний чемпіонат області серед ветеранів. Команди мали можливість розіграти чемпіонат за двоколовою системою, визначивши справді найсильнішу команду та колективи, які достойні призових місць. Сім команд зголосилися взяти участь у ветеранському чемпіонаті в новому форматі.

Коли ж настає зимова пауза у «великому» футболі, команди залюбки грають у футзал.

– Тернопільська футзальна ліга минулого сезону зібрала 58 команд, а в цьому – 60. Відрадно, що у футзальних баталіях чисельно беруть участь і перемагають не лише тернополяни, яких прийнято вважати законодавцями мод на місцевому рівні, а й колективи з районів. До прикладу, у футзальному сезоні-2018/19 представлено команди з 12 районів області. Змагання цікаві як для самих гравців, які у зимовий період мають можливість підтримувати форму, так і для вболівальників, зокрема на поєдинках вищої футзальної ліги ніде яблуку впасти на трибунах СК «Політехнік», – каже пан Тарас.

«На вже збудованих майданчиках бачимо велику кількість дітей!»

Федерація футболу Тернопільської області активно працює в одному з ключових напрямків, а саме покращення футбольної інфраструктури.

– В області до останнього часу було не більше чотирьох-п’яти футбольних майданчиків зі штучним покриття, натомість за останні два роки відбувся справжній прорив. Лише у 2018 році відкрито 19 майданчиків зі штучною травою, на яких можна грати у футбол цілий рік. Якщо ми хочемо говорити про футбольний масштаб, то маємо шукати шляхи для облаштування таких майданчиків, щоб якомога більше дітей мали можливість на них займатися. На вже збудованих майданчиках бачимо велику кількість дітей! І слава Богу, в цьому й полягає наше завдання, – мовить голова обласної федерації футболу.

Також Тарас Зіновійович повідомив, що нині активно обговорюється питання будівництва стандартного футбольного поля зі штучною травою, яке нагально потрібне Тернопільщині.

– Побачивши, в яких умовах проходить передсезонна підготовка тернопільських футбольних команд, добре розумію, що велике футбольне поле зі штучною травою обов’язково має бути. Нині дорослі команди, витрачаючи час і кошти, змушені у несприятливих погодних умов їздити до Винників (Львівська обл.), Івано-Франківська, Хмельницького, Чернівців чи Синькова (Заліщицький район), а це понад 100 кілометрів лише в одну сторону. Стандартне поле зі штучною травою вирішить багато питань і дозволить, особливо у зимово-весняний період, проводити на місці спаринги та різноманітні турніри. Не хотів би розкривати всіх карт,однак хочу запевнити, що ми активно працюємо над цим проектом, і дуже сподіваюся, що таке футбольне поле, а також критий манеж у ближчому часі отримає футбольна спільнота нашого краю, – сказав футбольний функціонер.

Тарас Юрик відтепер має двох заступників

Після звіту Тараса Зіновійовича відбувся конструктивний діалог з учасниками конференції, а далі на порядку денному стояло питання обрання керівних органів федерації. Все відбувалося в демократичний спосіб і делегати мали право безпосередньо під час конференції запропонувати будь-яку кандидатуру на посаду голови федерації. За пропозиціями представників Збаразької і Гусятинської районних федерацій, на посаду голови був запропонований діючий очільник ФФТО, народний депутат України Тарас Зіновійович Юрик. Більше претендентів не було. Під час відкритого голосування «за» кандидатуру Тараса Юрика проголосували всі делегати, окрім самого Тараса Зіновійовича, який утримався.

Далі, за пропозицією голови, було обрано двох його заступників. Першим заступником став Василь Заторський (донедавна працював виконавчим директором обласної федерації), заступником – Віталій Остафійчук (голова Федерації футболу Гусятинського району).

Наступним пунктом порядку денного було затвердження складу виконавчого комітету. До нього ввійшли голова обласної федерації, заступники та всі голови районних федерацій і м.Тернополя. Також було перезатверджено персональний склад органів футбольного правосуддя – контрольно-дисциплінарного та апеляційного комітетів.

Кращі районні федерації отримали відзнаки ФФУ

Учасники конференції піднімали нагальні питання, які виникали чи можуть виникати в майбутньому при організації футбольних змагань. Зокрема це стосувалося заявок у Єдиній базі ФФУ футболістів з інших країн, можливої участі в обласних змаганнях паралельно з дорослими складами юнацьких, врегулювання питання заявки команд з одного населеного пункту (у приклад ставився ФК «Вишнівець»), контролю будівництва футбольних полів зі штучним покриттям тощо.

Приємну процедуру виконав гість конференції з Києва Юрій Титаренко, котрий вручив відзнаки Федерації футболу України головам Козівської (Борису Палюху), Зборівської (Богдану Костуру) та Заліщицької (Василю Лопушняку) районних федерацій футболу.

На завершення Тарас Зіновійович подякував усім, хто пліч-о-пліч працював і працює над розвитком футболу, та отримавши вотум довіри від футбольного активу, пообіцяв ще активніше популяризувати спорт номер один у нашому краї.

– Хочу подякувати своїй команді професіоналів, яка упродовж двох років створювала новий футбольний простір. Переконаний, що і в майбутньому від нашої роботи задоволення отримуватимуть як учасники футбольного дійства, так і вболівальники. Також вдячний усім делегатам за участь у роботі обласної конференції, адже без вас, генераторів ідей на місцях, був би неможливий розвиток футболу в регіонах, – підсумував Тарас Юрик.

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