У Бережанах хочуть відправити у відставку всіх заступників мера

У Бережанській міській рада сформувалася недієздатна команда міського голови Ростислава Бортника. За поданням депутата-«свободівця» Ігоря Ганича включено до порядку денного сесії міськраді, яка відбулася вчора, 23 квітня, питання про дострокове припинення повноважень усієї верхівки бережанської влади, пише Номер Один.

– Ми, депутати і громада побачили – відсутність команди, відсутність розуміння стратегії розвитку громади у Ваших заступників, наявність повсякденних проблем та питань, які Ваша «команда» не в змозі розв’язати або через відсутність досвіду або бездіяльність і від цього в першу чергу наноситься шкода інтересам жителів громади, – йдеться у депутатському зверненні до міського голови Ігоря Ганича.

За рішення про включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень першого заступника міського голови, трьох простих заступників, секретаря міськради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради проголосувало 17 з 26 депутатів.

Після цього рішення міський голова Бережан Ростислав Бортник запросив на нараду голів фракцій. Розмова відбулася на підвищених тонах, однак консенсусу знайдено не було. Опісля пан Ростислав продовжив сесію і одразу зробив у ній перерву до травня, бо відчував, що ситуацію на сесії він не контролює. Зауважимо, що одноособово мер не мав права роботи перерву без голосування депутатського корпусу. Порушення регламенту в цьому випадку спишемо на недосвідченість 39-річного міського голови.