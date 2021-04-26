Важка хвороба забрала життя знаного священника з Тернопілля

25 квітня після важкої недуги на 60-му році життя і 27-му році священства відійшов у вічність протоієрей Михайло Бучинський.

Уродженець Тернопілля був довголітнім адміністратором Церкви Різдва Пресвятої Богородиці у місті Стебник на Львівщині. Сумну звістку про смерть священника повідомили на сайті Самбірсько-Дрогобицької єпархії, пишуть Тернополяни.

Поховають протоієрея у Стебнику 27 квітня.

Біографічна довідка. Михайло Бучинський народився 14 травня 1961 року в с. Стінка Бучацького району Тернопільської області. У 1983 р. отець закінчив Сімферопольський державний університет, отримавши спеціальність вчитель географії. У 1994-му – Львівську духовну семінарію Святого Духа, в 1996-му – Інститут вищої релігійної культури при Кулю та у 2000-му – Люблінський католицький університет.

9 січня 1995 року отримав священичі священня з рук владики Юліяна Вороновського в Катедральному соборі Пресвятої Трійці на Львівщині.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного.