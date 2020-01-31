На Тернопільщині Московський патріархат “загарбав” більше гектара державної землі

Про незаконне заволодіння землею, що належить державі, повідомляють депутати Малих та Великих Загайців, що на Тернопільщині. Вони стверджують, що їхні підписи під документами про передачу землі у постійне користування монахам РПЦ підробили у сільській раді підробили.

Йдеться зокрема про більше гектара землі, на якій розташований храм ХVII століття, поруч корпус келій та ворота. Цей монастирський комплекс має статус пам’ятки культурної спадщини і охороняється державою. На публічній кадастровій карті України ця земля – більше гектару поруч з монастирем – має кадастровий номер і лише єдину примітку: “державна власність”, ані власника землі, ані користувача.

У Держгеокадастрі кажуть, що монахи Загаєцького монастиря не мають права нею користуватися.

— Документ, який підтверджує, що вони є землекористувачами, відсутній, — констатує керівник відділу у Шумському районі ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області Микола Грищенко.

Втім навіть у сільській раді показати зареєстрованої заяви від монастиря з проханням передати їм землю не можуть.

Деталі скандалу — у сюжеті ТСН: