В одному з сіл Тернопільщини народився унікальний «Фенікс»

Будинок культури в селі Шупарка, що на Борщівщині, завжди вирував життям. Його приміщення у 70-их стало окрасою центру. Тут діяло багато гуртків для молоді, ансамблів народної пісні та українських традицій.

Вертепівці Шупарки колись виступали на звітних концертах у столичному палаці «Жовтневий».

Зараз сільський клуб ремонтують, осучаснюють. Але це не заважає культурно-масовій роботі. Цьогоріч тут водили Маланку і Василя, колядували гурти на подвір’ях односельців.

Карантин змінив форми роботи і ускладнив зустрічі та масові зібрання у закладі культури, але тут вирує життя. Останніми роками на другому поверсі з’явився ще один «магніт» для молоді – спортивний клуб «Фенікс». Натхненником і організатором, тренером і другом місцевих спортсменів-початківців став шупарчанин Ігор Задвірний.

Ігор Іванович завжди мріяв про таку організацію, роботу з молоддю та дітьми, спортивні успіхи. Відразу не вступив до профільного вишу, згодом одержав фах тренера у Кам’янець-Подільському Національному університеті ім. І.Огієнка. Потім війна, АТО і п’ять років служби за контрактом.

У липні 2018 року захисник повернувся в рідне село, а в серпні звернувся за допомогою до Борщівської районної філії обласного центру зайнятості. Згадує, як після інформаційного семінару «Як розпочати свій бізнес?», успішно захистив бізнес-план на тему: «Діяльність спортивних клубів». Так здійснилася його юнацька мрія.

Зараз у клубі займається майже 50 дітей віком від 7 до 14 років. Не приховуючи задоволення, Ігор Іванович розповідає про успіхи своїх вихованців, яких за його словами, любить понад усе.

Дуже гарні результати показали на змаганнях із спортивної акробатики Діана Міщенчук, яка виконала нормативи першорозрядниці. Спортсменка має подячні листи за останні три роки, відколи займається у «Феніксі».

Юліана Лукінишин на чемпіонаті області у Хмельницьку зайняла друге місце.

Десятирічна Каріна Тимочко виконала нормативи першого і другого розрядів.

Чемпіонкою Хмельницької області з кікбоксингу два роки поспіль стає Марія Романюк .

Перший розряд з кікбоксингу на чемпіонаті Хмельниччини одержав Владислав Тимчук .

Перспективний спортсмен і його молодший брат, Ростислав Тимчук, який займається і кікбоксингом, і вільною боротьбою.

«Діти дуже працьовиті і наполегливі. Юліана і Владислав , хоч вони ще школярі, мріють також про тренерську роботу»,– розповідає Ігор Задвірний.

Із величезним задоволенням юні спортсмени виступають на свята перед односельцями з показовими виступами з акробатики та кікбоксингу. Сам тренер планує в цьому році також взяти участь у на змаганнях з кікбоксингу.

Від своєї діяльності Ігор Іванович отримує масу позитиву та моральне задоволення, а діти в рідному селі мають можливість займатися спортом під керівництвом чудового тренера.

Односельці пишаються ним і вдячні за залучення дітей до занять спортом. Може вони і не стануть фаховими спеціалістами чи чемпіонами світу, але спорт – це завжди сила, спритність, здоров’я. Хоч може тут і зараз і народжується майбутній чемпіон світу. Бо «Фенікс» – це сильна птаха, яка відроджується з попелу.

«Називаючи так клуб, я хотів , щоб усі повірили, що ми відродимося, підніметься Україна і стане в один рівень із цивілізованими світом. І буде мир, і розквіт рідної землі»,- говорить на прощання тренер Шупарського спортивного клубу «Фенікс».

Людмила Островська, заслужена журналістка України.

Джерело: “То Тернопільщина”