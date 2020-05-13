Велика зграя лебедів поселилися на придорожньому ставку неподалік Підгайців (Фото)

Велика кількість лебедів поселилися на придорожньому ставку , що неподалік міста Підгайці. Кожного ранку, їдучи на роботу до міста, жителі навколишніх сіл, гості міста мають змогу спостерігати прекрасну картину – білих красенів.



Довгошиї мешканці ставка є доволі миролюбивими, хоча, як відомо, лебеді є досить небезпечними птахами особливо, коли виховують своє потомство.



Для людей ці птахи є символом краси, вірності та чистоти. Лебеді створюють міцні союзи, тримаються парами і разом виховують пташенят.

Помилуватися білосніжними красенями можна у фоторепортажі Ірини МИРНОЇ.