18:02 | 13.05.2020
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Велика зграя лебедів поселилися на придорожньому ставку неподалік Підгайців (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Велика кількість  лебедів поселилися на придорожньому ставку , що неподалік міста Підгайці. Кожного ранку, їдучи на роботу до міста, жителі навколишніх сіл, гості міста мають змогу спостерігати прекрасну картину – білих красенів.

Довгошиї мешканці ставка є доволі миролюбивими, хоча, як відомо, лебеді є досить небезпечними птахами особливо, коли виховують своє потомство.

Для людей ці птахи є символом краси, вірності та чистоти. Лебеді створюють міцні союзи, тримаються парами і разом виховують пташенят.

Помилуватися білосніжними красенями можна у фоторепортажі Ірини МИРНОЇ.

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