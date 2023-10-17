Чоловік з Тернопільщини, дружина з Латвії: як подружжя зібрало мільйон для українців

Кажуть, один у полі не воїн. Однак подружжя Михайла і Карини Фірманів з британського міста Бірмінгем довело зворотне. Все починалося прозаїчно, як на цій фотографії. З розкладного стола і маленького динаміка.

Удвох вони й досі розпочинають щосуботи мітинг, до якого чим далі, тим частіше приєднуються ті, кому дійсно болить, і хто дійсно переживає за майбутнє країни. Згодом подружжя придбало в кредит велику колонку, надрукувало борди. Відкрили у Фейсбуці групи Ukrainians in Birmingham. Рух існує! Трохи про родину: Карина народилася в Латвії, у Ризі, в 2012 році переїхала до Великої Британії, де познайомилася з Михайлом, а він родом з України, народився на Тернопільщині, в Монастириськах. У родині є троє чудових діточок: доньки 13-річна Аріна та 9-річна Вікторія і 6-річний син Річард. Михайло працює викладачем з будівництва, Карина веде дім, навчається та виховує дітей. Їй, як мамі, дуже нестерпно бачити, як страждають саме діти в українських містах. І це стало найголовнішим поштовхом ініціативи «голосу» в Бірмінгемі. Родина вже організувала близько 100 мітингів, а загальна сума донатів перевищила позначку 23,5 тис. фунтів стерлінгів (1,128 млн грн). Кожен фунт іде в скарбничку Фонду Притули. Також вони частково допомагають 81-й бригаді (81-ша окрема аеромобільна бригада у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ – ред.). Підтверджуючи відоме: чия відвага – того і перемога. В тім числі – й там, де і один у полі воїн.

Утім, головне – це не збір грошей (хоча бійцям на фронті надважлива кожна копійка), а саме меседж – нагадування світові, що війна в Україні триває. Без допомоги зовнішньої здолати зло неможливо.