Працівникам ТзОВ «Бучачагрохлібпром» уже з лютого збільшив на третину середню зарплату, яка становитиме більше 12 тисяч

З 1 лютого у працівників ТзОВ «Бучачагрохлібпром» рівень середньої середної зарплати збільшився на третину.

Так, на підприємстві середній розмір грошових виплат зріс із 9 тисяч – до 12 480 гривень. Загалом, ТзОВ «Бучачагрохлібпром», відомого мецената та аграрія Тернопільщини Петра Гадза, забезпечує постійною роботою та гідною зарплатнею майже 800 людей. Це без урахування робітників, котрі працюють у сезон.

Як розповідає керівництво підприємства, для людей створюються усі умови для того, щоб вони не шукали кращої долі за кордоном, а могли гідно працювати та жити на Батьківщині.

– На усіх наших господарствах працює 2500 людей, а в сезон — 3000 осіб. З них близько 800 – на «Бучачагрохлібпромі». Це означає, що всі ці люди не шукають долі в інших країнах, а мають можливість працювати та заробляти тут – на Україні. Все, що ми робимо, робимо в першу чергу для людей. Ми шануємо їхню працю, а тому, хочемо створити максимально комфортні умови для наших працівників. Щоб людина мала можливість проявити свої професійні навички, реалізувати себе як фахівця, щоб вона отримала гідну зарплату, – зауважив голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

Нагадаємо, що за підсумками 2017 року щодо сплати податків на Буччачині, яке провело Бучацьке ОДПІ, два підприємства Петра Івановича – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз», стали бюджетоформуючими в районі.