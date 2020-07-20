Учні з школи на Тернопільщині самі обладнали відпочинкову зону

Відпочинкову зону Lounge на території Шумської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 обладнала творча, активна команда «Перлина» – учасниця проєкту «Відкривай Україну».

Мета його – допомогти молоді стати корисною суспільству, навчати втілювати свої проєкти на локальному рівні.

До «Перлини» входять 10 учнів – від 7 по 11 клас. Куратором є учителька Богдана Монастирецька, а капітаном – одинадцятикласниця Ірина Касянчук.

Однією з умов проєкту є створення якогось задуму, який вони могли реалізувати самі або з чиєюсь допомогою.

Команда провела опитування на тему, що корисного можна зробити для учнів, для школи. І зійшлися на думці – створити відпочинкову зону. А допомогла реалізувати даний проєкт Шумська міська рада, яка виділила матеріал та фарбу.

Джерело: ШумськІНФО