Тернопільщина втратила захисника Миколу Філіпчука
У Шумська громаді повідомляють про смерть Миколи Дмитровича Філіпчука, 1976 року народження, жителя села Бірки.
У 2024 році був призваний до лав Збройних сил України, був морським піхотинцем.
Свій військовий шлях проходив у лавах морської піхоти. Разом з побратимами мужньо виконував поставлені завдання, ніс на плечах усі тягарі війни, що відбилися на його здоров’ї. Лікувався, проходив реабілітацію. Перебуваючи дома, в рідному селі, допомагав мамі, був спокійним та доброзичливим. 04 жовтня 2026 року серце Миколи Філіпчука зупинилось.
Громада висловлює щирі співчуття мамі, рідним та близьким з приводу передчасної смерті Миколи Дмитровича.
Поділяємо Ваш невимовний біль і пам’ятаємо його внесок у захист країни.
Вічна пам’ять, щирі співчуття.