Тернопільщина втратила захисника Миколу Філіпчука

У Шумська громаді повідомляють про смерть Миколи Дмитровича Філіпчука, 1976 року народження, жителя села Бірки.

У 2024 році був призваний до лав Збройних сил України, був морським піхотинцем.

Свій військовий шлях проходив у лавах морської піхоти. Разом з побратимами мужньо виконував поставлені завдання, ніс на плечах усі тягарі війни, що відбилися на його здоров’ї. Лікувався, проходив реабілітацію. Перебуваючи дома, в рідному селі, допомагав мамі, був спокійним та доброзичливим. 04 жовтня 2026 року серце Миколи Філіпчука зупинилось.

Громада висловлює щирі співчуття мамі, рідним та близьким з приводу передчасної смерті Миколи Дмитровича. Поділяємо Ваш невимовний біль і пам’ятаємо його внесок у захист країни.

Вічна пам’ять, щирі співчуття.