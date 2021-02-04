05:33 | 6.02.2021
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У дитячому онковідділенні Тернопільської лікарні закінчуються запаси витратних матеріалів

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У дитячому онковідділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні закінчуються запаси витратних матеріалів – системи для інфузій, катетери, перехідники для систем, шприци. Щоб закрити цю потребу приблизно на 1-2 місяці, потрібно 9926,50грн.

Зараз у відділенні борються з хворобою 9 діток, яким ми разом можемо допомогти одужати.
Придбані фондом ліки та витратні матеріали швидко закінчуються, тому ми дуже потребуємо вашої підтримки.
Реквізити для допомоги👇
✅Карта Приватбанку – 5169330520463859
Отримувач МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу:
Благодійна допомога
✅Для пожертв через інші банки –
АТ КБ “Приватбанк”
IBAN UA353387830000026007055131582
ЄДРПОУ 43538969
МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу: благодійна допомога
✅Для переказів з-за кордону та по Україні – https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804
✅Для власників карток Монобанк в розділі “Платежі по Україні” потрібно набрати назву фонду МБФ Живи та вказати суму благодійної пожертви.

http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти фонду.

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