У дитячому онковідділенні Тернопільської лікарні закінчуються запаси витратних матеріалів
У дитячому онковідділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні закінчуються запаси витратних матеріалів – системи для інфузій, катетери, перехідники для систем, шприци. Щоб закрити цю потребу приблизно на 1-2 місяці, потрібно 9926,50грн.
Зараз у відділенні борються з хворобою 9 діток, яким ми разом можемо допомогти одужати.
Придбані фондом ліки та витратні матеріали швидко закінчуються, тому ми дуже потребуємо вашої підтримки.
Реквізити для допомоги
Карта Приватбанку – 5169330520463859
Отримувач МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу:
Благодійна допомога
Для пожертв через інші банки –
АТ КБ “Приватбанк”
IBAN UA353387830000026007055131582
ЄДРПОУ 43538969
МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу: благодійна допомога
Для переказів з-за кордону та по Україні – https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804
Для власників карток Монобанк в розділі “Платежі по Україні” потрібно набрати назву фонду МБФ Живи та вказати суму благодійної пожертви.
http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти фонду.