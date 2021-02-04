У дитячому онковідділенні Тернопільської лікарні закінчуються запаси витратних матеріалів

У дитячому онковідділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні закінчуються запаси витратних матеріалів – системи для інфузій, катетери, перехідники для систем, шприци. Щоб закрити цю потребу приблизно на 1-2 місяці, потрібно 9926,50грн.

Зараз у відділенні борються з хворобою 9 діток, яким ми разом можемо допомогти одужати.

Придбані фондом ліки та витратні матеріали швидко закінчуються, тому ми дуже потребуємо вашої підтримки.

Реквізити для допомоги

Карта Приватбанку – 5169330520463859

Отримувач МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу:

Благодійна допомога

Для пожертв через інші банки –

АТ КБ “Приватбанк”

IBAN UA353387830000026007055131582

ЄДРПОУ 43538969

МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу: благодійна допомога

Для переказів з-за кордону та по Україні – https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804

Для власників карток Монобанк в розділі “Платежі по Україні” потрібно набрати назву фонду МБФ Живи та вказати суму благодійної пожертви.

http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти фонду.