У Тернопіль найближчим часом прибудуть 15 низькопідлогових автобусів

У Тернополі триває транспортна реформа. Незважаючи на економічну кризу через епідемію COVID-19, у наше місто найближчим часом прибудуть низькопідлогові автобуси. Очікують на 15 великих автобусів.

Як повідомили у мерії, місто готується придбати ще 15 низькопідлогових автобусів великої вмістимості. Вже оголошено тендер.

Минулого року затвердили нову маршрутну систему Тернополя. У пріоритеті – саме великі та середні та низькопідлогові автобуси, які найкраще задовольняють потреби тернополян. Тому Тернопіль поступово відмовляється від старих «маршруток» на користь сучасних комфортабельних автобусів.

Великі автобуси придбають в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком. Тернопіль став одним з перших міст України, що долучився до проєкту Європейського інвестиційного Банку «Міський громадський транспорт України».

Загалом Європейський інвестиційний банк профінансує в обсязі 2 мільйонів євро проєкт «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у Тернополі».

На першому етапі ЄІБ профінансує закупівлю 15 великих автобусів.