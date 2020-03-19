У храмах Тернопільщини, де є дзвіниці, щодня о 11.55 буде передзвін

Про це йдеться у нинішньому зверненні Тернопільсько-Зборівського архиєпископа і митрополита Василія Семенюка.

Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Будь-які випробування, які досвідчує людство, не повинні ставати для нас джерелом страху чи підставою до відчаю. Вони є радше закликом до покаяння і очищення, до більшої довіри до Господа, до пробудження живої віри у Христа Воскреслого – переможця гріха і смерті. Ми – діти Божі, сини і дочки Воскресіння, а тому у різних обставинах життя маємо зауважувати і відкривати для себе і для інших люблячу і турботливу присутність Божу та віддати себе беззастережно в руки люблячого нас Отця Небесного. Нашу віру і уповання на Господа виражаймо ще більш інтенсивною молитвою – індивідуальною чи спільнотною у наших домівках чи інших місцях перебування. Ми особливо закликаємо молитися за недужих, за працівників медичної сфери, за людей слабких і незахищених, за всіх тих, хто несе відповідальність за безпеку, дочасне благо і здоров’я народу.



Використаймо нинішні обставини для вияву діяльної любові і милосердя стосовно наших ближніх. Захищаючи себе від вірусів, які вражають наше тіло, ще більше захищаймо наші душі від вірусів паніки, байдужості, ненависті, гніву, упереджень, гордині, егоїзму. Ставаймо одні для одних опорою у труднощах, розрадою в тривогах, потіхою у смутках, пам’ятаючи, що часто звичайний людський жест підтримки, щира посмішка, люб’язне слово чи щедра милостиня, здатні відігнати з людського серця страх, смуток і тривогу та запалити в людських душах світло надії та життя.

У зв’язку із запровадженням карантину на території України, з метою недопущення поширення епідемії коронавірусу, відповідно до рішень органів державної влади та місцевого самоврядування постановляємо:

Чітко виконувати розпорядження державних органів влади щодо санітарних норм та поведінки під час епідемії і не легковажити ними. На період карантину ми надаємо диспензу (звільнення) усім вірним Тернопільсько-Зборівської архиєпархії від обов’язку фізичної присутності на Божественній Літургії у неділі і свята, натомість залишаємо обов’язок брати участь у Божественній Літургії, яка транслюється медійними засобами (інтернет, телебачення, радіо) або принаймні однієї години спільної чи особистої молитви та читання Святого Письма на час карантину в домашніх умовах. Особи, що вимушено залишаються вдома, нехай користають з трансляцій богослужінь у засобах масової комунікації. Радіо-трансляція Літургії відбувається на архиєпархіальному радіо «Світанок»від понеділка до суботи о 7.00 і 18.00 та щонеділі о 8.00. Трансляція Служби Божої на Тернопільському телеканалі ТV-4 проходить щонеділі, о 10.00. Усі богослужіння з Архикатедрального собору можна переглядати у режимі онлайн на каналі «Youtube» (Ютуб). Заохочуємо наших вірних вдома цілою сім’єю бодай кілька хвилин щоденно присвячувати спільній молитві. Категорію людей, які знаходяться в зоні ризику (особи похилого віку, батьки з малими дітьми, особи з ознаками респіраторних інфекцій, ті, хто недавно повернувся з-за кордону і ті, що з ними проживають), не брати участь у богослужіннях у храмі, а залишатися вдома, щоб не наражати себе та інших на небезпеку. Наші храми залишити відчиненими для молитви. В них проводитимуться всі богослужіння, однак ми просимо дотримуватись вимоги щодо присутності не більше 10 осіб на богослужінні. Це є не тільки відповідальністю священника, але кожного вірного. Там, де це можливо, просимо запровадити вживання гучномовця для транслювання богослужіння надворі. Відстань між вірними повинна бути не менше 1,5 м. Просимо також обмежити близькі контакти при спілкуванні: вітання за руку, дружні обійми тощо. У міських храмах протягом кількох годин, а то й цілого дня можна приступити до Таїнства Покаяння та прийняти Святе Причастя. Вірні, які є хворими і перебувають вдома, якщо бажають приступити до Сповіді і Святого Причастя, повинні покликати священика, який їм радо послужить. В часі Сповіді просимо дотримуватись санітарних норм та гігієни. Просимо вірних приступати до Таїнства Покаяння у захисній медичній масці. Особи, які приступають до Святого Причастя, повинні стояти рівно, відхиливши голову та широко відкривши уста. Не можна устами торкатися ложечки. Ми просимо стриматися від практики цілування та фізичного контакту з іконами та іншими богослужбовими речами. Ці практики можна замінити іншими християнськими традиціями пошанування святих речей – малим поклоном з прихиленням голови. У храмах, де є дзвіниці, кожного дня о 11.55 доручаємо робити передзвін. Поручаємо у всіх парафіях нашої архиєпархії після богослужінь спільно молитися 3 рази «Отче наш…» та 3 рази «Богородице Діво…» за відвернення загрози поширення інфекції та видужання хворих. Там, де це можливо, просимо запровадити щоденні Акафісти чи Молебні за здоров’я. У Архикатедральному соборі такий Молебен служиться кожного дня о 13 год. Духовенство, чернецтво та вірних просимо продовжити практику молитви о 21.00 за Україну, за оздоровлення хворих та медичних працівників. Наші чернечі спільноти та спільноти вірних («Матерів в молитві», «Подружні зустрічі», «Лицарі Колумба», «Обнова», «УМХ» та ін.) просимо по можливості організовувати між собою цілодобові молитовні чування: молитву Псалтиря, Ісусову молитву, вервицю та ін. так, щоб кожен міг вдома взяти в них участь.

Духовенство, чернецтво та вірних нашої архиєпархії поручаємо материнській опіці Пресвятої Богородиці, що прославилася у Зарваницькій іконі. Нехай вона буде нашим надійним покровом і захистом!

Благословення Господнє на вас!

+Василій Семенюк

архиєпископ і митрополит

Тернопільсько-Зборівський