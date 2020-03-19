Гостинки и квартиры от ЖК «Бестужевские сады»

Рассматриваете возможность приобрести квартиру в Харькове? Нужна гостинка? Тогда лучше всего воспользоваться услугами жилого комплекса «Бестужевские сады». В данном проекте берет участие известный городской застройщик «Воробьевы горы». Компания уже сдала множество объектов, в которых жильцы испытывают полный комфорт и уют. Ознакомится с новыми предложениями жилого комплекса можно по ссылке: https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua.

В ожидании новых жильцов

На данное время дом проходит последние стадии строительства. После сдачи в эксплуатацию, в квартирах, обладающих особым уютом, появится множество жильцов, которые смогут вполне оценить все преимущества новостройки.

Среди преимуществ приобретения в комплексе недвижимости, следует выделить такие:

1. Доступность цены.

2. Хорошее развитие инфраструктуры.

3. Удобность транспортной развязки.

4. Яркость дизайна.

5. Новые технологии, примененные во время строительства.

6. Утепление фасада.

7. Отопительная система автономного типа.

8. Чистота в подъездах и евроремонт.

9. Возможность заказать отделку «под ключ» у застройщика.

10. Много зелени вокруг и обустройство территории.

11. Возможность выгодно инвестировать.

Жилищный формат

Дом, приставленный на сайте https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua/vygodnaja-pokupka-kvartir-tolko-s-zhk-bestuzhevskie-sady/, будет принадлежать к европейскому классу с новым типом недвижимости, стремительно набирающим популярность – смарт-квартирами, имеющими свою кухню и санузел. Кроме того, присутствуют и гостинки двухуровневого типа. Они состоят из двух этажей, где верхний занимает спальная зона, а нижний – гостиная и кухня.

Поскольку площадь квартир – небольшая, то и стоят они даже меньше жилья, которое можно найти на рынке вторичной недвижимости. В то же время, удачная планировка придаст помещениям особых простора и комфорта.

Технологии энергосбережения

Поскольку тарифы значительно повышают, горожане отдают предпочтение покупкам новостроя. Это связанно с такими нюансами:

1. Во время строительства используют современные теплосберигающие материалы.

2. В большинстве новостроек есть собственная котельная, которую можно регулировать, учитывая погодные условия.

3. В каждой квартире установлены окна из металопластика высокого качества.

4. Использование минеральной ваты при утеплении фасада здания.