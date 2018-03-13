Петро Гадз став кращим платником податків за 2017 рік на Тернопіллі
Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз отримав почесну відзнаку «Кращий платник податків 2017» від очільників краю та керівництва ГУ ДФС в області.
Як наголосив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, під час офіційного нагородження, усі, хто отримав відзнаку, є сумлінними платниками податків, зокрема і Петро Гадз. Адже за підсумками 2017 року щодо сплати податків на Буччачині два місцеві підприємства – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз», у сумі сплатили 61% від усього отриманого ПДВ по районі та стали бюджетоформуючими. Окрім того, з одного гектару земель чи не найбільшого в області фермерського господарства – «Гадз» до районної казни сплачується майже 17 тисяч гривень.
– Сьогодні ми маємо можливість вкотре подякувати нашим підприємцям, які беруть важливу участь у формуванні бюджету області. Сприяти економічній міці області та держави – це престижно і почесно. Підприємці є однією з головних рушійних сил економіки багатьох розвинутих країн. І в Україні, сумлінно сплачуючи податки, Ви формуєте економічний та фінансовий потенціал краю, створюєте нові робочі місця. Майже 3 мільярди гривень податків надійшло минулого року до усіх місцевих бюджетів області – на майже 800 мільйонів більше, ніж у 2016 році. Від імені депутатів обласної ради, від себе особисто дякую Вам за роботу і за Вашу сумлінну громадянську позицію, – звернувся до підприємців та аграріїв голова обласної ради Віктор Оавчарук.
Зі словами подяки до нагороджених звернувся і голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна:
– Я дякую кожному підприємцю за всі ті справи які ми зробили разом у 2017 році, й оцінюю цю роботу не лише з боку сплати податків. Адже Тернопільська область отримує від вашої діяльності збільшення фондів розвитку місцевих бюджетів всіх рівнів. Ми маємо за що дякувати нашому бізнесу і сьогодні я дякую усім платникам податків за те, що працюємо спільно над розвитком нашої держави, а з нею – й області.
Нагороду голові наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петру Гадзу особисто вручив начальник Головного управління ДФС в Тернопільській області Ігор Комендат, який також розповів й про минулорічні успіхи:
– До Зведеного бюджету України від нашої області надійшло 5,1 мільярдів гривень податків і зборів. Порівняно з 2016 роком надходження збільшились на 1,4 мільярди або на 38,6%. Планові показники забезпечено в повних обсягах як по державному, так і місцевих бюджетах. Все це досягнення не так нашої структури, як сумлінних платників податків, які дбають про бюджет країни й області зокрема, адже після процесів децентралізації значно розширено базу надходжень до місцевих бюджетів. Як наслідок, у 2017 році до місцевих бюджетів надійшло 2,9 мільярди гривень, що на 757мільйонів або на 35% більше, ніж у 2016 році та на 1,4 мільярди або вдвічі більше показника 2015 року.