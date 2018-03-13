Петро Гадз став кращим платником податків за 2017 рік на Тернопіллі

Як наголосив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, під час офіційного нагородження, усі, хто отримав відзнаку, є сумлінними платниками податків, зокрема і Петро Гадз. Адже за підсумками 2017 року щодо сплати податків на Буччачині два місцеві підприємства – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз», у сумі сплатили 61% від усього отриманого ПДВ по районі та стали бюджетоформуючими. Окрім того, з одного гектару земель чи не найбільшого в області фермерського господарства – «Гадз» до районної казни сплачується майже 17 тисяч гривень.

– Сьогодні ми маємо можливість вкотре подякувати нашим підприємцям, які беруть важливу участь у формуванні бюджету області. Сприяти економічній міці області та держави – це престижно і почесно. Підприємці є однією з головних рушійних сил економіки багатьох розвинутих країн. І в Україні, сумлінно сплачуючи податки, Ви формуєте економічний та фінансовий потенціал краю, створюєте нові робочі місця. Майже 3 мільярди гривень податків надійшло минулого року до усіх місцевих бюджетів області – на майже 800 мільйонів більше, ніж у 2016 році. Від імені депутатів обласної ради, від себе особисто дякую Вам за роботу і за Вашу сумлінну громадянську позицію, – звернувся до підприємців та аграріїв голова обласної ради Віктор Оавчарук.

Зі словами подяки до нагороджених звернувся і голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна:

– Я дякую кожному підприємцю за всі ті справи які ми зробили разом у 2017 році, й оцінюю цю роботу не лише з боку сплати податків. Адже Тернопільська область отримує від вашої діяльності збільшення фондів розвитку місцевих бюджетів всіх рівнів. Ми маємо за що дякувати нашому бізнесу і сьогодні я дякую усім платникам податків за те, що працюємо спільно над розвитком нашої держави, а з нею – й області.

Нагороду голові наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петру Гадзу особисто вручив начальник Головного управління ДФС в Тернопільській області Ігор Комендат, який також розповів й про минулорічні успіхи:

– До Зведеного бюджету України від нашої області надійшло 5,1 мільярдів гривень податків і зборів. Порівняно з 2016 роком надходження збільшились на 1,4 мільярди або на 38,6%. Планові показники забезпечено в повних обсягах як по державному, так і місцевих бюджетах. Все це досягнення не так нашої структури, як сумлінних платників податків, які дбають про бюджет країни й області зокрема, адже після процесів децентралізації значно розширено базу надходжень до місцевих бюджетів. Як наслідок, у 2017 році до місцевих бюджетів надійшло 2,9 мільярди гривень, що на 757мільйонів або на 35% більше, ніж у 2016 році та на 1,4 мільярди або вдвічі більше показника 2015 року.