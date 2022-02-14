У Ланівцях вирішили закрити пологове відділення

У Лановецькій міській лікарні закривають пологове відділення, бо воно не відповідає вимогам НСЗУ. Там народжується замало дітей.

З цього року вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою лікарні можуть отримати фінансування пакетів послуг на пологи, якщо відбулося мінімум 150 пологів у рік, пише LanNews.

— За цілий рік у нашому пологовому відділенні народилося 79 дітей, — каже виконувач обов’язків директора КНП «Лановецька міська лікарня» Олег Богатюк. — Відповідно, наша лікарня не відповідає такій вимозі, а, отже, пакету послуг на пологи Національна служба здоров’я України (НСЗУ) не підписує. В 2022 році матимемо 13 пакетів, а не 14, як торік.

За інформацією провідного спеціаліста Лановецького відділу ДРАЦС Любомира Касянчука, загалом у 2021 році зареєстровано 169 новонароджених по Лановецькій та Борсуківській громадах. З певних причин батьки самостійно, або ж за рекомендацією лікаря, обирали медичний заклад для пологів. Олег Богатюк припускає, що навіть якби всі вагітні виявляли бажання народжувати в Ланівцях, все одно не було б 150-ти, як це вимагає Постанова Кабміну, оскільки чимало ускладнень, і жінок направляють в обласну лікарню, де є відповідне медобладнання.

Закриття пологового — болюча тема очільника і медперсоналу Лановецької лікарні. Але, на жаль, і не єдина. Керівник, як і більшість його колег в Україні, став заручником владного популізму.

— Можливо, наша лікарня і не належить до одних із кращих закладів, але й не найгірша, — запевняє О.Богатюк. — Не вина медиків у тому, що на Лановеччині кількість населення зменшується з кожним роком. А це, відповідно, впливає і на фінансування лікарні. Приміром, ми навіть не подавали в НСЗУ договір на пакет послуг лікування інсультів, інфарктів, бо за визначеними критеріями такого виду меддопомоги надали недостатньо в рік. А проліковані випадки дорого оплачуються НСЗУ. Ще одне: з початку року лікарі повинні отримувати 20 тисяч гривень, у молодшого медперсоналу зарплата становить 13,5 тисяч гривень. Це непогано. Але: по-перше, зрівняли досвідченого лікаря з молодим, який щойно вийшов на роботу, тобто, відсутня диференціація в даному питанні; по-друге, бюджет лікарні, наприклад нашої, буде бюджетом проїдання. Це означає, що кошти йтимуть на оплату праці, натомість про господарські витрати, харчування хворих, закупівлю медикаментів та апаратури можна забути. Але як без цього? Наявність сучасної медтехніки, ліків першої необхідності та для інсулінозалежних чи інших хворих — це також вимоги НСЗУ, за якими з лікарнею підписуватимуть договір на оплату послуг.

Стурбованість Олега Володимировича ще й у тому, що підвищення зарплати, ініційоване Урядом, лягає непосильним тягарем на плечі керівництва лікарні.

— За попереднього розміру зарплати персоналу я міг розподілити бюджет більш-менш пропорційно, — розповідає О.Богатюк. — А зараз доводиться вдаватися до непопулярних кроків і рішень, що породжує невдоволення в колективі. Ви думаєте, просто просити пенсіонерів розраховуватися, багатьох переводити на меншу ставку, приймати інші рішення, що не на користь ні працівникам закладу, ні нашим пацієнтам. Прикро мені, що через такі проблеми звільняються молоді фахівці, які мали авторитет і повагу серед пацієнтів.

У Національній службі здоров’я (НСЗУ) розрахували, що за одні пологи лікарня отримає 15 тис.грн., тобто, сума за 150 і більше повністю покриває витрати на утримання персоналу та інші видатки. У пологовому відділенні Лановецької міської лікарні зроблено ремонт, є палата підвищеної комфортності для породіллі і дитини — усе це за кошти благодійників. Але востаннє дитина тут народилася на початку січня, решту жінок лікарі вже відправляють у Тернопіль. Проте прийматимуть пологи і тут. Якщо в лікарні, яка не має відповідного пакету, народить жінка, то НСЗУ сплатить за це як за пакет терапевтичних послуг — 8 тис. грн. Також лановецькі лікарі будуть вести вагітних (на ці послуги підписаний договір з НСЗУ).