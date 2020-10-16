11:01 | 16.10.2020
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Через ДТП на Тернопільщині чоловік з важкими травмами опинився в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 жовтня неподалік с. Буданів Теребовлянського району. Тут, близько 18.30 годин, не розминулись «Mercedes Е200» та «Opel Kadett». Внаслідок зіткнення постраждав водій «Opel Kadett», 33-річний житель с. Косів Чортківського району.

Його, з діагнозом «Забій органів грудної клітки та черевної порожнини, розрив паренхіматозного органа, перелом кісток тазу, перелом малогомілкової кістки зліва» госпіталізовали в Теребовлянську району лікарню.

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