Забудова в парку Шевченка: Тернопільська міськрада «пише» конкурси «для своїх»? 

Відома громадська діячка Юлія Мамчак звернулася до прокуратури Тернопільської області із заявою про злочин. За її словами, міськрада Тернополя проводить конкурс «для своїх».

Так на офіційному сайті Тернопільської міської ради було опубліковане оголошення про конкурс з пошуку інвестора на об’єкт по облаштуванню зони рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу від ФСТ «Динамо» в сторону заводу «Опілля» в парку ім. Т Шевченка на земельній ділянці 0,77 га. Йдеться про землю, де зараз тернополяни полюбляють відпочивати з гамаками, поруч озера. Про цю ділянку не раз писали і журналісти, і активісти, які виступали проти її забудови.

Та мерія людей, очевидно, слухати не хоче, тому оголосила конкурс в пошуках інвестора, щоб забудувати цей клаптик зеленої зони.

Але і тут не обійшлося без схем. За словами Юлії Мамчак, діє Положенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів для такого виду робіт. Однак, зміст оголошення, яке подала мерія, суперечить вимогам цього ж положення. Зокрема:

– відсутності рішення, на підставі якого проводиться конкурс;

– не вказано об’єкт інвестицій (найменування, характеристики, тощо);

– не вказано обсяги робіт, які мають бути профінансовані інвестором, а також обсяги внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Тернополя та мінімальної орендної ставки 1кв.метра земельної ділянки;

– обов’язку переможця конкурсу компенсувати організатору конкурсу витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі, визначеному комісією;

– розміру та порядку сплати реєстраційного внеску;

– строку, в межах якого має бути здійснена інвестиційна діяльність.

«Таким чином приховування посадовими особами Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради даної інформації спотворює конкуренцію, робить процедуру конкурсу непрозорою та закритою, а також позбавляє фізичних та юридичних осіб до участі в конкурсі, порушуючи вимоги Закону України «Про захист економічної конкуренції»,- йдеться в зверненні до прокуратури області.

Юля Мамчак закликає провести перевірку викладених фактів, зобов’язати відповідні органи скасувати проведення зазначеного інвестиційного конкурсу та притягнути до відповідальності посадових осіб Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради.

ЗАЯВА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ. 364 КК УКРАЇНИ

На офіційному сайті Тернопільської міської ради 29.07.2020 року було надруковане оголошення на конкурс з пошуку інвестора на об’єкт по облаштуванню зони рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу від ФСТ «Динамо» в сторону заводу «Опілля» в парку ім. Т Шевченка на земельній ділянці 0,77 га.

Згідно оголошення конкурсна документація визначена Положенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, яке затверджене рішенням виконавчого комітету від 03.10.2012 №1586.

Процедура та відповідні документи були підготованими посадовими особами Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради.

Однак, зміст оголошення суперечить вимогам цього ж положення в частині:

– відсутності рішення, на підставі якого проводиться конкурс;

– не вказано об’єкт інвестицій (найменування, характеристики, тощо);

– не вказано обсяги робіт, які мають бути профінансовані інвестором, а також обсяги внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Тернополя та мінімальної орендної ставки 1кв.метра земельної ділянки;

– обов’язку переможця конкурсу компенсувати організатору конкурсу витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі, визначеному комісією;

– розміру та порядку сплати реєстраційного внеску;

– строку, в межах якого має бути здійснена інвестиційна діяльність.

Таким чином приховування посадовими особами Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради даної інформації спотворює конкуренцію, робить процедуру конкурсу непрозорою та закритою, а також позбавляє фізичних та юридичних осіб до участі в конкурсі, порушуючи вимоги Закону України «Про захист економічної конкуренції», що відповідно підпадає під кваліфікацію ст. 364 ККУ.

Діяння щодо корупційної складової при допомозі у виграші конкурсу потрібній фірмі та перевищення владних повноважень при підготовці конкурсу мають ознаки ст. 364 ККУ та доведені фактами, вказаними вище

Враховуючи вищенаведене, прошу:

провести перевірку викладених фактів

зобов’язати відповідні органи скасувати проведення зазначеного інвестиційного конкурсу

притягнути до відповідальності посадових осіб Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради