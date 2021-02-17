У лікарнях Тернополя – 73 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 25 хворих на COVID-19. 18 хворих на коронавірус перебуває на кисневій підтримці через маску. 1 людина – на кисновому концентраторі. 1 пацієнт у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській лікарні №2 – 20 хворих з COVID-19. 15 хворих на коронавірус – на кисневій підтримці через маску, 4 – на кисневому концентраторі. 1 людина у лікарні з підозрою на коронавірус.

:small_blue_diamond: У Тернопільській лікарні №3 – 20 хворих на коронавірус. 10 хворих на COVID-19 – на кисневому концентраторі, 8 хворих на коронавірус – на кисневій підтримці через маску. 1 пацієнт підключений до апарату ШВЛ. 3 пацієнтів у лікарні з підозрою. З них 1 – на кисневій підтримці через маску, 2 – на кисневому концентраторі.

У Тернопільській дитячій лікарні – 8 хворих на COVID-19 ( 4 дітей, 4 дорослих) – 3 з них на кисневій підтримці через маску. 11 пацієнтів з підозрою.