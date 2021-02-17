Всю ніч Тернопіль від снігу чистили 60 спецмашин

Впродовж минулої ночі у Тернополі для очищення вулиць від снігу та його вивезення було задіяно близько 60-ти одиниць спеціалізованої снігоочисної техніки, яка працювала на території усього міста.

Роботи велися відповідно до Дорожньої карти прибирання і затвердженої маршрутної схеми зимового утримання міста.

48 одиниць спецтехніки ТзОВ «Авакс-Проф», зокрема, працювали цієї ночі у Центральній частині міста, на масивах «Східний» та «Сонячний», у Промисловому районі, Старому Парку, Канаді та у мікрорайоні Новий Світ. Спецтехніка та дорожні працівники проводили прогортання і посипання проїзних частин, підмітання та посипання тротуарів. Здійснювалося вивезення снігу з центральних перехресть: просп. Степана Бандери-вул. Клінічна, просп. Степана Бандери-вул. Слівенська, вул. Руська-вул. Живова. Такі ж роботи проводилися і на вулицях: Шопена, Чорновола, Федьковича, Опільського, Камінна, Князя Острозького (біля Філармонії), Б.Хмельницького, М. Грушевського (біля ТЗОШ №4), бульв. Т. Шевченка (біля пам’ятника Яроставу Стецьку) та на зупинці громадського транспорту «Галицький коледж».

9 одиниць спецтехніки ТМШРБ «Міськшляхрембуд» працювало вночі і у мікрорайоні «Дружба». Там проводилося механізоване прогортання та посипання піскорозкидачами проїзних частин, механізоване прогортання і підмітання тракторними щітками та відвалом (МАЗ) пішохідних ділянок.

Із 05:10 год. до 08:00 год. ранку снігоочисна техніка ТзОВ «Техно-Буд-Центр» прогортала та посипала Об’їзну дорогу та проїжджі частини у Березовиці, Кутківцях і Пронятині.

Нагадуємо, що при виявленні доріг, тротуарів, дворів чи міжквартальних проїздів, що неналежно очищені від снігу, мешканці Тернополя можуть повідомляти на Viber муніципальної інспекції за номером +38 073 015 14 81, або зателефонувати на Цілодобову гарячу лінію 15-80, (0352) 23 – 63 – 97, +380673515710, +380674472919.