У мережі Інтернет з’явився сайт-клон Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Матеріали, розміщені на цьому інтернет-ресурсі, який позиціонує себе як «офіційний веб-сайт», висвітлюють події, котрі жодним чином не стосуються діяльності зазначеної в назві сайту єпархії.

Натомість ресурс містить інформацію про керівництво і клір Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви, яка припинила існування після Об’єднавчого Собору у грудні 2018 року, а також висвітлює діяльність голови Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія Наталії Шевчук.

Водночас очевидно, що фейковий сайт, який знаходиться за адресою https://uapc.te.ua, також не є офіційним сайтом правонаступниці Тернопільської єпархії УАПЦ – Тернопільсько-Бучацької єпархії Православної Церкви України.