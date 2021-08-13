У мешканців трьох будинків Тернополя не буде гарячої води до 31 серпня. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайло Горбань.

За його словами, дві котельні відключають через технічні неполадки. Котельня на Транспортній, 7-Б не подаватиме гарячу воду з 15 серпня, а котельня на проспекті Степана Бандери, 74-В з 17 серпня.

Через це води не буде в будинках на проспекті Степана Бандери, 47, вулицях Нoвий Світ, 1 та Пoлкoвника Нечая, 29, каже Михайло Горбань.