У міській раді конфлікт поліції і приватної охорони ТМР

Проте навіть ті, кого ще на сходах міської ради пропустили поліцейські, не могли зайти далі, бо вхід блокували представники “Авангарду”. Ні керівник патрульної поліції міста, ні головний поліцейський УНП міста, не могли вплинути на “охоронців Надала”.