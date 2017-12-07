У міській раді конфлікт поліції і приватної охорони ТМР
Для того, аби потрапити на засідання сесії, депутатам, журналістам та громадянам доводилося проривати не один кордон охорони: поліція, нацгвардія, свободівці, приватна охоронна фірма.
Проте навіть ті, кого ще на сходах міської ради пропустили поліцейські, не могли зайти далі, бо вхід блокували представники “Авангарду”. Ні керівник патрульної поліції міста, ні головний поліцейський УНП міста, не могли вплинути на “охоронців Надала”.
One thought on “У міській раді конфлікт поліції і приватної охорони ТМР”
Чому одразу не представлені докази своїх слів?