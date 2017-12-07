У Тернополі зараз відбувається геноцид, – відома волонтерка Лілія Мусіхіна

Мерія придумала, аби брати більше тисячі гривень у місяць за те, аби діти із сіл-супутників мали можливість ходити у Тернопільські школи та садочки. А відтак – практично позбавляє їх права на нормальну освіту. Про яку людяність, про яку любов до людей, про яке державницьке мислення йде мова?.. Для жінок із сіл, материнство стане не радістю. а важким ярмом, адже, народивши двох або більше діток, жодна із них замість працювати та навчатись буде бавити дітей.

Середньовіччя.

Що це?

Як це?..

Можна пробачити багато що, але дискримінацію сільських дітей – ніяк…

Сергію Віталійовичу, ви ж наче теж… той, не зовсім тернополянин наче. Чи я помиляюсь?

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