У місті на Тернопільщині, ймовірно, проходитимуть матчі футбольної Української Прем’єр-Ліги U-19

Існує велика ймовірність того, що вже у липні в Чортків знову повернеться великий футбол! Йдеться про проведення матчів футбольної Української Прем’єр-Ліги U-19 на стадіоні «Харчовик». Про можливості співпраці між ФСК «Кристал» Чортків та ФК «Агробізнес» Волочиськ спілкувались представники команд у суботу, 6 грудня.

Член правління ФК «Агробізнес», знаний на теренах нашого краю футболіст, котрий встиг пограти в еліті українського футболу – Андрій Донець розповів про перспективи команди, у якій працює: «Керівництво команди поставило перед футболістами амбітне завдання – вихід в Українську Прем’єр-Лігу. Наразі ми вже проходимо атестацію для участі в УПЛ. Як на мене, завдання цілком реальне, все у наших руках – наразі ми очолюємо турнірну таблицю Першої ліги».

Згідно з вимогами УПЛ, кожен клуб елітного дивізіону повинен заявити молодіжну команду в Чемпіонат України U-19. Оскільки ФК «Агробізнес» немає молодіжної команди, керівництво розпочало пошуки футбольних колективів в інших містах. Одним із найкращих варіантів клуб із Волочиська вважає юніорську команду ФСК «Кристал» Чортків, яка зараз успішно виступає у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України U-19.

«Якщо ми дійдемо згоди із вами, а також якщо ФК «Агробізнес» таки виконає завдання потрапити до Прем’єр-Ліги – ми запропонуємо хлопцям та тренерському складу професійні контракти. Грати команда буде у Чорткові на стадіоні «Харчовик». Важливий момент – ФК «Агробізнес» не вмішуватиметься у «внутрішню кухню» команди із Чорткова, тренерський склад сам вирішуватиме, хто гратиме», – розповів Андрій Донець.

У свою чергу міський голова Чорткова Володимир Шматько зазначив, що така нагода – це справді неймовірно великий шанс для молодих чортківських футболістів спробувати свої сили на найвищому рівні. Відповідально та сумлінно скориставшись можливістю, хлопці зможуть потрапити у професійний дорослий футбол.

Новий сезон Української Прем’єр-Ліги U-19 розпочнеться вже у липні цього року, тож консультації та перемовини між ФСК «Кристал» Чортків та ФК «Агробізнес» Волочиськ задля узгодження всіх деталей триватимуть і надалі.