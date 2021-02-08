Новий кіноклуб у Шумську розпочинає свою роботу

Громадська організація «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс» уклала договір про співпрацю з найбільшим і найпрестижнішим кінофестивалем документального кіно Docudays UA. Завдяки такій співпраці уже з цього місяця, у місті Шумськ почне діяти новітній кіноклуб «Docudays UA при ГО ІнСорс.

Центр розвитку ініціатив «ІнСорс» є засновником та організаторами Відкритого кінотеатру. Останній кілька років, за сприяння «ІнСорс», у Шумській громаді систематично організовуються цікаві, захоплюючі кінопокази.

Кінофестиваль Docudays UA є частиною ініціативи «Мережа DOCU/КЛУБів за реформи» – це дворічний всеукраїнський проєкт. Він націлений на співпрацю та сприяє місцевому розвитку прав людини, через перегляд документальних фільмів. Мережа налічує близько 112 фільмів, котрі номіновані на премію «Оскар»

В найближчий час, команда ГО «ІнСорс» запросить жителів Шумська та Шумської громади подивитися спільно цікаву та актуальну кінострічку.