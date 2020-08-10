У місті на Тернопільщині запрацює додаток, який допомагатиме людям з інвалідністю викликати поліцію чи швидку

Багато людей, на жаль, часто не можуть скористатися викликом швидкої, поліції чи ДСНС через те, що не бачать, не чують, чи не в змозі пояснити, де вони знаходяться і що з ними трапилося. Саме для таких ситуації і розробили мобільний додаток «911help».

Додаток вже успішно використовують жителі Києва, Тернополя, Львова, Черкас, Ужгорода, Чернівців та вже невдовзі він стане доступним для чортків’ян. Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між Чортківською міською радою та ГО «Українські системи та блокчейн рішення» для жителів громади система «911help» працюватиме абсолютно безкоштовно.

«911help» – це проєкт для виклику без аудіального зв’язку рятувальників, комунальників, газової та швидкої служби, можливість передачі місцезнадходження та інформативної картки користувача за 15 секунд на департаменти надзвичайних служб. Додаток працює на платформі Android, а на iOS доробляється. Додаток призначений для літніх людей, не писемних, з порушеннями зору, слуху, дітей, людей з аутизмом, після перенесення інсульту, інфаркту тощо», – заявляють розробники проєкту. Як це працює? Все надзвичайно просто! Натиснув клавішу – передав інформацію – приїхали рятівники. Натисненням лише однієї кнопки SOS, яка є у швидкому доступі в нижній панелі меню, користувач зможе відправити сигнал про допомогу. Цей сигнал надходить диспетчеру, який водночас отримує запис звуку, інформацію про місце розташування людини, яка потребує допомоги, і навіть медичні дані потерпілого. Отримавши сигнал від людини, диспетчер аналізує ступінь небезпеки ситуації та направляє на місце події необхідні екстрені служби. Відповідно потерпілий отримає якісну допомогу значно швидше, ніж зараз.