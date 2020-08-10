У храмі Чорткова з’вилася ще одна мозаїчна ікона

Така ікона стала справжньою обновою церкви-красуні Святої Покрови, з`явившись в купольній частині храму в нелегкий час – пандемії на COVID-19. Вона – вже друга. Першу, іменовану «Брамою в Царство Боже», опоряджено в самісінькому центрі куполу ще в березні, на початку весни.

Та ікона добре проглядається кожним, хто лиш ступає на поріг церкви, бо знаходиться прямісінько над царськими воротами. Тепер же відразу біля неї справа додалася ще одна духовна перлина, вимощена мозаїкою.

Фото з архіву церкви Святої Покрови

– Це ікона «Бог Отець», – коментує священник храму Святої Покрови Андрій Левкович. – Чому саме ця і чому власне тут – поясню, – додає. – Адже Бог Отець створив світ, створив людину на подобу і образ Божий: Бог Отець Вседержитель, Творець Неба і Землі, всього видимого і невидимого. Тому в такому форматі і реалізовано задум розмістити цю ікону тільки на цьому місці. Вона, як і перша, виконана в таких же тонах.

Тут і справді вдало поєднуються блакитні та пастельні кольори. Автор мозаїчного малюнку та виконавець робіт, як і в першому випадку, – Ігор Калюжний з міста Рівного. Він вже традиційно майстерно оздоблює цей храм духовною мозаїкою.

Фото з архіву церкви Святої Покрови

– Після першого творіння ми мали намір вивершити наступну, другу ікону до Великодня, – продовжує отець. – Але завадили обставини, пов’язані насамперед з пандемією на COVID-19. Тож реалізували лише тепер. Хочемо хоча б до кінця року оздобити ще одну, замінюючи в такий спосіб давні, потемнілі від часу ікони в усій купольній частині. Проте спрогнозувати нині щось дуже складно.

Фото з архіву церкви Святої Покрови

Ще однією обновою в духовному комплексі храму Святої Покрови стала реставрація дзвіниці, побудованої 1994 року. Впродовж ось вже двадцяти шести років вона жодного разу не реставрувалась. Звісно ж, час робить своє. Ось і виникла потреба у поновленні карнизів, перефарбовуванні бляхи, що вигоріла під сонцем.

Фото з архіву церкви Святої Покрови

– Довелось виконувати справді висотні роботи – адже дзвіниця заввишки сорок метрів, – констатує отець Андрій. – Відрадно, що зголосилися місцеві покрівельники, з числа наших прихожан. ПМК-258 посприяла нам з «вишкою». Перефарбували бляху своїми силами – попередньо почистивши та заґрунтувавши, бо то знову на десятиліття.

Варто додати, що дзвіниця ця – справді унікальна. Тоді, в середині 90-х, було за новинку, ексклюзив, креатив (це тепер з`явилось чимало означень) встановлення на дзвіниці електронних дзвонів, які «вмикаються» в самісінькому низу, на першому «поверсі». Адже сумарно їх, за словами отця, аж три: з «прольотом» до десяти метрів кожен заввишки. Унікальним виявився на той час також електронний годинник , що не тільки відбивав час, а й озвучував мелодію церковного славня «Боже великий, єдиний» о сьомій ранку та дев’ятнадцятій вечора.

– Наразі годинник теж потребує віднови – через деякі збої в механізмі, пов’язані з часом, – коментує душпастир.

Фото з архіву церкви Святої Покрови

Такі відрадні зміни в непростий час церкві ще й як припасували до лиця: адже вже наступного вівторка, 11 серпня, до цього відпустового місця прибуватимуть паломники з ближніх та дальніх місць. Храм відзначатиме 18-у річницю освячення каплички Пресвятої Богородиці заради Її чудотворної ікони «Всецариці» та 16-ї річниці з`яви Богородиці над куполом каплички.

Фото з архіву церкви Святої Покрови

Джерело: ЧортківCity