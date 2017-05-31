У Тернополі знову візьмуться за ремонт дамби

Незабаром продовжаться роботи із ремонту ділянки дороги на вулиці Руська (вздовж дамби Тернопільського ставу). Нагадаємо, тут в 2016 році був облаштований нижній шар дорожнього одягу на ділянці гідроспоруди. Верхній шар асфальтобетону планується облаштувати найближчими днями за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, у 2016 році тут постелили нижній шар асфальту та відремонтували тротуар. Вже після здійснення цієї частини робіт чимало водіїв відзначило, що проблемна частина дороги стала більш комфортною. Зауважимо, що ділянки дороги на вулиці Руська вздовж дамби є основною артерією, яка з’єднує “Центр” та “Дружбу”. Тут безперервно курсує величезна кількість громадського та приватного транспорту, що створює велике навантаження на покриття. Втім, вже незабаром ремонт цієї ділянки дороги буде завершений.