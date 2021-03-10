У Тернопільській районній лікарні від коронавірусу вакцинували 31 медика
Днями, вакцинацію від коронавірусу отримали медики Тернопільської районної лікарні.
Про перебіг вакцинації та стан медиків розповів медичний директор закладу Роман Балабан.
За словами медичного директора, вакцинація пройшла успішно, на першому етапі у лікарні від коронавірусу вакцинували 31 особу. На другому етапі, який відбудеться через 28 днів – є ще бажаючі орієнтовно 20 осіб. Усі вакциновані медики почуваються задовільно, тільки у двох людей піднялася температура до 37. Вакцинувалися медики віком від 25 до 60 років.
Також Роман Балабан розповів про ситуацію з хворими на COVID-19 у районній лікарні.
Як відзначив Роман Балабан, на сьогодні у закладі перебуває 28 хворих з коронавірусом, кількість пацієнтів зростає, багато важких, невчасно звертаються, лікуються вдома, не звертаючись за допомогою до сімейного лікаря.
З 28 пацієнтів, 18 перебувають на кисневій підтримці, двоє на концентраторі та двоє в реанімації, один з пацієнтів на апараті ШВЛ. Загалом у Тернопільській районній лікарні облаштовано 45 ліжок для хворих на коронавірус.
На сьогодні медики Тернопільської районної лікарні мають можливість збільшити кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус, якщо кількість пацієнтів суттєво зросте.
У Тернопільській районній лікарні була ситуація, що у ковідному відділенні перебувало близько 40-ка хворих, сьогодні є 28, і є можливість збільшити кількість ліжко-місць при потребі.
Тому можу з впевненістю сказати, що Тернопільська районна лікарня готова до збільшення кількості хворих на COVID-19.