У навчальних закладах Тернопільщини змінять підхід до харчування школярів

У навчальних закладах Тернопільської області розпочали виконувати методичні рекомендації із впровадження здорового харчування. На сьогоднішній час працює велика команда щодо змін меню у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомила начальниця управління освіти й науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Рекомендації щодо зміни меню будуть надані у всі навчальні заклади освіти.

– Тернопільська облдержадміністрація сприяє покращенню матеріальної бази для того, щоби наші діти отримували збалансоване і корисне харчування. Але разом з тим хочу зазначити, що Держспоживслужба перевірятиме якість продуктів харчування у школах на всій території Тернопільської області згідно з програмою, яка буде прийнята на рівні області, а саме «Якісне харчування для дітей Тернопільщини», – зазначила начальниця управління освіти та науки ОДА Ольга Хома.

Уперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами. Якщо вони підтверджені довідкою сімейного лікаря чи педіатра, то власник закладу повинен організувати харчування із врахуванням рекомендацій лікаря щодо виключення або заміни певних харчових продуктів.

Нагадаємо, що затверджено новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Документ набуває чинності з 1 січня 2021 року. Відтак новим санітарним регламентом запроваджується принцип здорового та збалансованого харчування, а саме: визначається перелік продуктів харчування, які забороняється продаватиув шкільних буфетах та автоматах (чипси, снеки, сухарики, попкорн, газовані напої тощо); заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблені м’ясні та рибні страви (ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо), солодкі газовані напої, енергетичні напої та будь-які інші із вмістом доданих цукрів; обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів; забезпечується харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози; чітко визначено, якими мають бути бутерброди в школі; дозволяється постачання до шкіл готової кулінарної продукції операторами ринку харчових продуктів.



