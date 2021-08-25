У парках Тернополя виявлено неоформлених продавців морозива

Інспектори праці Управління Держпраці провели інспекційне відвідування у підприємця, який здійснює господарську діяльність на 4 торгових точках продажу морозива у парках Тернополя.

Під час заходу контролю було виявлено чотирьох продавців, які працювали на торгових точках без оформлення трудових відносин.

За використання не задекларованої праці до роботодавця вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. За фактичний допуск працівників до роботи без належного оформлення з ними трудових відносин передбачено адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.

Окрім того, розпорядчим документом роботодавця зобов’язано узаконити трудові відносини з найманими працівниками.