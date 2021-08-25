На Тернопільщині чоловік порізав неповнолітнього

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника потерпілого, неповнолітнього Я. на вирок Бучацького районного суду від 24 лютого 2021 року. Цим вироком 31-річного Маркіяна Д. визнано винним за ч.1 ст 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) і призначено покарання із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України – 6 місяців арешту. Також із обвинуваченого на користь потерпілого стягнуто 100 тис. грн моральної шкоди, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Не погодившись із судовим рішенням через м’якість призначеного покарання, захисник неповнолітнього потерпілого подав апеляційну скаргу та просив призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком 6 років.

Як встановлено місцевим судом, пізно ввечері 26 жовтня 2019 року Маркіян Д. знаходився у ресторані “Аскольд” с. Язловець Бучацького району. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних стосунків він взяв на кухні ніж і наніс удар неповнолітньому Я., спричинивши юнакові тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

У судовому засідання Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу, пояснення обвинуваченого та його захисника, дійшла висновку, що доводи апеляційної скарги заслуговують на увагу.

Так, виходячи з системного тлумачення законодавства та судової практики, щире каяття означає повне визнання винною особою своєю вини, негативне ставлення до вчиненого злочину і бажання виправити ситуацію. Винна особа дає правдиві показання, співчуває потерпілому та демонструє готовність понести заслужене покарання.

Натомість із матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового слідства та в суді першої інстанції Маркіян Д. винним себе не визнав і слідству не сприяв, перед потерпілим не вибачився, хоча той є неповнолітнім. Також не відшкодував заподіяну шкоду. Обвинувачений підтвердив це у судовому засіданні апеляційного суду. Таким чином, посткримінальна поведінка Маркіяна Д. не свідчить про його щире каяття. Водночас місцевим судом не враховано як обтяжуючу обставину, що кримінальне правопорушення вчинено у стані алкогольного сп’яніння, та позиція потерпілого призначити Маркіяну Д. суворе покарання. Наведені обставини не давали місцевому суду підстав застосувати ст. 69 КК України. Немає підстав і для застосування ст. 75 КК України, про що під час дебатів в апеляційному суді просили обвинувачений та його захисник.

З огляду на наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу представника потерпілого, неповнолітнього Я. та ухвалила новий вирок, призначивши Маркіяну Д. покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Довідково: санкція ч.1 ст 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.