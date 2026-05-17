У парку Національного відродження спалахнуло дерево

У Тернополі 17 травня в парку Національного відродження сталася пожежа — загорілося дерево. Про це виданню «Погляд» повідомили очевидці події.

За словами свідків, дерево було сухим. Спочатку полум’я намагалися загасити очевидці, які перебували поруч.

Згодом на місце події прибули рятувальники. Працівники ДСНС оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

Інформації про постраждалих немає. Обставини виникнення пожежі з’ясовуються.