На Чортківщині чоловіка затримали з гранатами та набоями

У Чортківському районі поліцейські затримали 59-річного чоловіка за підозрою у незаконному зберіганні боєприпасів.

Як повідомили у поліції, оперативники отримали інформацію про можливе зберігання вибухонебезпечних предметів одним із мешканців району. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили два предмети, схожі на бойові гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, а також 30 набоїв до автомата Калашникова.

Обшук проводили за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення та за участю кінолога.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.