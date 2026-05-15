Уряд може розбронювати медиків для ЗСУ — Ляшко

Міністерство охорони здоров’я України може розбронювати частину медичних працівників у разі відповідних запитів та залучати їх до служби у Збройних Силах України та інших структурах.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, бронювання медиків запроваджене для забезпечення безперервного надання медичної допомоги, зокрема пораненим військовим як у військових, так і цивільних лікарнях.

«Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території України», — зазначив Ляшко.

Він додав, що МОЗ тісно співпрацює з Міноборони та Медичними силами ЗСУ.

«На кожен їхній запит, що треба розбронювати, працює мультидисциплінарна команда з залученням Міноборони, МОЗ та відповідних регіонів. Розброньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних Сил України і не тільки», — підкреслив міністр.