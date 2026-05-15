На Тернопільщині 18-річна дівчина побила підлітка

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області, до правоохоронців звернулися очевидці події. Вони розповіли, що неподалік громадського закладу дівчина накинулася на хлопця та завдавала йому ударів руками і ногами.

Потерпілим виявився 15-річний місцевий школяр. Нападницею, за даними поліції, є 18-річна жителька одного із сіл громади.

Відомості за цим фактом дізнавачі Чортківського районного управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання побоїв.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Потерпілого направили на судово-медичну експертизу для встановлення тілесних ушкоджень.

Якщо провину дівчини доведуть, їй може загрожувати штраф, громадські або виправні роботи.