Тернопільщина втратила мужнього захисника Петра Копитка

Коли гинуть захисники, слова стають безсилими, а серце стискається від розпачу. Озернянську громаду знову сколихнула страшна звістка — кривава війна забрала людину щирої душі, люблячого батька та надійну опору для своєї родини, повідомляють на сторінці громади.

Сьогодні ми з глибоким сумом повідомляємо про загибель мужнього захисника — КОПИТКА Петра Романовича, 27 червня 1971 року народження, жителя села Озерна, який поклав своє життя на вівтар боротьби за Україну.

Солдат Петро розпочав свою службу із високої громадянської позиції: він пішов на фронт добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення 2022 року.

Мужній воїн, захисник і Герой —проходив свій бойовий шлях у лавах військової частини А3215. Він безстрашно дивився ворогу в очі, захищаючи волю України на Донецькому, Харківському та Курському напрямках. Там, де було найважче, Петро стояв до останнього, виборюючи мирне небо для нас із вами.