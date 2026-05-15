Був справжнім професіоналом. Відійшов у вічність лікар Геннадій Чернюк з Тернопільщини

На 63-му році життя відійшов у вічність багаторічний працівник Чортківської центральної міської лікарні, лікар-уролог Чернюк Геннадій Іванович.



Геннадій Іванович був справжнім професіоналом своєї справи. У 1991 році він закінчив Тернопільський національний медичний університет і 23 роки свого життя віддав роботі в Чортківській лікарні. Його знали як фахівця з великої літери, який рятував здоров’я тисячам людей.



Окрім професійної майстерності, він був надзвичайно хорошою, щирою та чуйною людиною. Колеги та пацієнти завжди пам’ятатимуть його доброту, мудрі поради та небайдужість до чужого болю.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Геннадія Івановича. Поділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами…



Парастас служитимуть у п’ятницю, 15 травня, о 18:00 у кімнаті смутку церкви Святої Покрови. Похорон розпочнеться там же у суботу, 16 травня, об 11:30.

