Фіктивна «допомога від ООН»: житель Тернополя втратив майже 29 тисяч гривень

Черговою жертвою інтернет-шахраїв став житель обласного центру 1959 року народження. 

Чоловік повірив у повідомлення про нібито грошову допомогу від міжнародної організації та втратив свої заощадження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся мешканець Тернополя. 

Потерпілий повідомив, що в соціальній мережі побачив оголошення про отримання «допомоги від ООН». 

Перейшовши за вказаним посиланням, чоловік ввів реквізити своєї банківської картки.

Після цього з рахунку заявника було списано 28 493 гривні. Зв’язок із так званими «представниками допомоги» обірвався.

За даним фактом слідчі поліції проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці вкотре наголошують: не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити банківських карток на невідомих сайтах. 

Інформацію про державні чи міжнародні виплати перевіряйте лише на офіційних ресурсах. 

Якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.


