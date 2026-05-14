Печеру Вертеба на Тернопільщині включили до Попереднього списку ЮНЕСКО

Печеру Вертеба та археологічний об’єкт поблизу села Глибочок включили до Попереднього списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомили у Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

Пам’ятки увійшли до транснаціонального культурного комплексу «Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля», який об’єднує археологічні об’єкти трипільської культури на території України, Румунії та Молдови.

До Попереднього списку внесли 15 археологічних об’єктів в Україні, 36 — у Румунії та 20 — у Молдові. Українські пам’ятки репрезентують високий рівень розвитку поселень, планування та матеріальної культури епохи енеоліту.

Трипільські пам’ятки у печері Вертеба протягом багатьох років досліджує археолог, керівник експедиції Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сохацький.

У Міністерстві культури України зазначають, що включення комплексу до Попереднього списку ЮНЕСКО відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, досліджень та збереження культурної спадщини.

Наступним етапом стане підготовка повного номінаційного досьє для подання об’єкта до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У вересні минулого року Україна, Румунія та Молдова підписали меморандум про співпрацю у підготовці спільного номінаційного досьє для просування культурного комплексу «Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля».