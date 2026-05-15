Через помилку тернопільських лісників знищено 167 дерев: збитки оцінили майже у 2 мільйони

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох посадовців підрозділу з відведення і таксації лісосік підприємства філії ДП «Ліси України». Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у серпні 2024 року керівник ланки відводу та його підлеглий проводили підготовку до лісогосподарських рубок в урочищі «Ясеновець». Вони не перевірили межі ділянки державного лісництва та визначили дерева для вирубки на території, що належить комунальному підприємству.

Внаслідок цієї «помилки» до рубки включили 167 дерев, які фактично не належали лісовому господарству.

За висновками екологічної інспекції, такі дії завдали шкоди довкіллю на суму майже 2 млн грн.