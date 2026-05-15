У Тернополі пʼяний на електровелосипеді врізався в Lexus

У Тернополі на вулиці Ярослава Стецька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електровелосипеда та автомобіля Lexus. Про це повідомили патрульні поліцейські.

За попередніми даними, кермувальник двоколісного транспорту не впорався з керуванням і допустив зіткнення з легковиком.

Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився.

На порушника складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Обставини аварії з’ясовуються.