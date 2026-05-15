Після 16 місяців полону: у Шумській громаді зустрічатимуть Захисника

У Шумську сьогодні, 15 травня, відбудеться зустріч із військовослужбовцем Василем Ніколюком, який повернувся з російського полону.

Захисник є жителем села Залісці Шумської громади. З полону він повернувся 24 квітня 2026 року.

У Шумській територіальній громаді повідомили, що зустріч відбудеться о 17:00 на площі Героїв Майдану.

Мешканців громади закликають прийти та підтримати військового, який провів у полоні 16 місяців.

У громаді зазначають, що у Міжнародний день сім’ї ця подія є особливо символічною, адже після тривалої розлуки родина нарешті зможе обійняти свого Захисника.