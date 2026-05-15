«Світ крізь пелюстки»: у школі №22 триває благодійний творчий проєкт

У Тернопільській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №22 організували благодійну акцію на підтримку українських військових. Ініціаторкою проєкту стала вчителька технологій Наталія Щирба, а до його реалізації долучилися учні восьмих класів.

У межах творчого навчального проєкту школярі створили панно у техніці барельєфу та об’ємної аплікації під назвою «Світ крізь пелюстки». Роботи представили на виставці у шкільному фоє.

Особливістю акції є формат голосування: кожен охочий може підтримати вподобану роботу, придбавши символічний квиток. Окрім цього, у школі встановлено скриньку для добровільних донатів. Усі зібрані кошти спрямують на потреби Збройних сил України.

До ініціативи долучилися учні, педагоги, батьки та відвідувачі школи. Виставка триватиме до 19 травня, після чого найпопулярніші роботи відзначать символічними подарунками від адміністрації закладу.