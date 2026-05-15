На Тернопільщині свекруха побила невістку під час сварки

У Бучацькому районному суді Тернопільської області винесли вирок жительці села Сновидів, яку обвинувачували у побитті невістки.

Як йдеться у матеріалах справи, конфлікт стався 3 травня 2026 року у будинку за місцем проживання жінки. Під час сварки зі своєю невісткою обвинувачена кілька разів вдарила її кулаками по обличчю. Потерпіла відчула фізичний біль, однак тілесних ушкоджень не отримала.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання побоїв, які спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень. У суді також зазначили, що такі дії належать до фізичного домашнього насильства.

Обвинувачена повністю визнала свою вину та погодилася на розгляд справи у спрощеному провадженні без проведення судового засідання. Потерпіла також не заперечувала проти такого розгляду.

Суд врахував щире каяття жінки, активне сприяння розкриттю правопорушення, а також те, що правопорушення було вчинене щодо особи, з якою вона перебуває у сімейних відносинах.

У результаті суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді штрафу — 510 гривень.