У смертельній ДТП на Тернопільщині загинув неповнолітній, винуватець відбувся умовним покаранням

У Кременецькому районному суді Тернопільської області оголосив вирок у справі смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув неповнолітній мотоцикліст.

Суд встановив, що 30 листопада 2025 року на автодорозі М-19 водій автомобіля Kia Ceed під час виконання маневру обгону виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 15-річний хлопець. Від отриманих травм підліток загинув на місці події.

Обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся. Суд врахував пом’якшуючі обставини, зокрема наявність малолітніх дітей, позитивні характеристики та добровільну матеріальну допомогу.

Водія визнано винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Також суд поклав на засудженого обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.