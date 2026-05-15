Смертельна ДТП на Кременеччині: чоловік загинув на саморобному тракторі

15 травня срагічна аварія трапилася у селі Переморівка Кременецького району. За попередньою інформацією, 38-річний місцевий житель напередодні близько 22:00 виїхав з дому на саморобному тракторі та не повернувся. Вранці батько вирушив на пошуки сина й виявив його без ознак життя.

Правоохоронці встановили, що чоловік рухався у напрямку села Андрушівка, однак не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинувся. Внаслідок аварії водій отримав травми, несумісні з життям.